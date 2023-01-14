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06:19, 14 января 2023Мир

ООН назвала число погибших и раненых на Украине с начала СВО

ООН: 6 952 человека мирных граждан погибли на Украине с 24 февраля

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

С начала проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине погибли и получили ранения в общей сложности 18 096 человек из числа мирных жителей. Такие цифры назвала заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) по политическим вопросам Розмари Ди Карло, передает РИА Новости.

Она отметила, что такими данными располагает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). «В это число входят 6 952 человека убитыми и 11 144 ранеными», — уточнила Ди Карло, добавив, что в действительности количество погибших и пострадавших может быть значительно выше.

Кроме того, по словам представителя ООН, миллионы жителей Украины покинули свои дома. В частности, около 7,9 миллионов человек нашли приют в Европе. Еще приблизительно 5,9 миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами, из них 65 процентов — женщины и дети, отметила Ди Карло.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил украинские силы в жертвах среди мирных жителей. Дипломат возложил вину за жертвы среди гражданских и повреждения инфраструктуры на противовоздушную оборону Украины.

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Марина Совина
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