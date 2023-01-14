На Украине заявили о повреждении объектов энергоинфраструктуры

«Укрэнерго» сообщила о повреждении объектов энергетической инфраструктуры

На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры в результате обстрела. Об этом в субботу, 14 января, сообщается в Telegram-канале энергетической компании «Укрэнерго».

При этом в организации не уточнили, какие именно объекты и в каких регионах страны были поражены. В пресс-службе «Укрэнерго» заявили, что устраняют последствия атаки.

Представили компании также рассказали, что дефицит мощности в украинской энергосистеме сохраняется, больше всего в утренние и вечерние часы.

Ранее в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Кроме того, прозвучали взрывы в Днепровском районе Киева. Замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко впоследствии доложил о повреждении объектов критической инфраструктуры.