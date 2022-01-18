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Раскритиковавший Зеленского за бюрократию советник уволился

Советник главы офиса Зеленского и спикер делегации в ТКГ Арестович ушел с обеих должностей
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: страница Алексея Арестовича в Facebook

Советник главы офиса президента Украины и спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович уволился с обеих должностей. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Арестович объяснил свой уход личными причинами. Накануне увольнения он раскритиковал президента Владимира Зеленского за бюрократию. По словам бывшего советника, избирательная кампания украинского лидера строилась на том, что он искренне разговаривал с людьми. Но президент давно уже нигде не выступал «не под запись».

«Наша же сила в том, что президент говорит со всеми напрямую, в этом его основная фишка — разъяснять свою политику. Где это все? В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это ж худшее, что с нами можно было сделать — "забюрократиться"», — сказал Арестович.

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По его мнению, команда Зеленского должна была быть «веселыми, драйвовыми ребятами», которые отомстят олигархам и реформируют страну, однако этого не случилось.

Ранее ушел в оппозицию бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он заявил о намерении баллотироваться в президенты на следующих выборах. Согласно результатам ноябрьского опроса, большинство украинцев проголосовали бы во втором туре президентских выборов за Разумкова, а не за Зеленского.

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София Сарджвеладзе
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