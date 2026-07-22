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10:41, 22 июля 2026 (обновлено: 10:47, 22 июля 2026)Мир

Захарова задалась вопросом об исчезнувшей в Британии Надежде

Захарова иронично ответила на слова нового премьера Британии о намерении вернуть надежду
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на слова нового премьер-министра Великобритании Эндрю Бернема о намерении вернуть надежду своей стране. С таким комментарием она выступила в эфире радио Sputnik.

«Хочется сказать: "Надя, выходи". Куда [экс-премьер Британии Кир] Стармер отправил Надежду? Где Надя все это время была? Неизвестно?» — пошутила Захарова.

Представитель МИД добавила, что у всех предыдущих премьер-министров «надежда терялась, куда-то убегала», и теперь очередной политик будет пытаться ее «освободить и предъявить обществу». Захарова также в шутку допустила, что надежда скрывается в Букингемском дворце или лондонском Тауэре.

Ранее Бернем провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал продолжить помогать Киеву и оказывать давление на Москву.

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