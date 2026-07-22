Раскрыты подробности атаки российских войск на Одессу

МО РФ: В Одесской области уничтожены две пусковые установки и заряжающая машина «Нептуна»

В Одесской области уничтожены две пусковые установки и заряжающая машина ракетного комплекса «Нептун», а в море близ Одессы удар нанесен по сухогрузу и балкеру. Подробности атаки российских войск по Одессе и области раскрыло Министерство обороны (МО) России в Telegram.

Как сообщили в оборонном ведомстве, суда двигались на расстоянии в 15 и 53 километра к юго-востоку от Одессы и доставляли грузы в порт города и гавань Черноморск.

«В районе населенного пункта Ковалевка (25 километров северо-западнее Одессы) поражена батарея берегового ракетного комплекса "Нептун-2"», — отметили в МО. В самом городе под удар попал склад «Новой почты».

Ранее Минобороны выпустило заявление после мощной атаки Вооруженных сил Украины на юг России.