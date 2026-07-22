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10:35, 22 июля 2026 (обновлено: 10:58, 22 июля 2026)Интернет и СМИ

Уехавшая в США блогерша узнала пол будущего ребенка и «офигела»

Блогерша Чистякова поразилась тому, что у них с комиком Поперечным будет дочь
Маргарита Щигарева

Кадр: POPOSHA / YouTube

Уехавшая в США российская блогерша и жена комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Полина Чистякова заявила, что поразилась, когда узнала пол будущего ребенка. Об этом она рассказала в видео на YouTube.

По словам Чистяковой, во время первого скрининга в России врач предположила, что у нее будет мальчик. Сама блогерша, наблюдая за плодом во время УЗИ, сделала аналогичный вывод. «Два человека мне только сказали, что они предполагают, что у меня девочка, все остальные вокруг говорили, что они видят меня мамой мальчика», — добавила она.

В итоге Чистякова и Поперечный настроились на то, что у них будет сын. Однако через месяц во время очередного УЗИ другой врач сообщила, что у пациентки будет дочь. «Сказать, что я офигела в тот момент, — ничего не сказать», — описала блогерша свою реакцию. Она добавила, что ее муж также сильно удивился этой новости.

Ранее стало известно, что Чистякова планирует рожать в США. При этом Поперечный уточнил, что они с женой решили оформить ребенку российское гражданство.

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