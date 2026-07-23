Раскрыто дело о задушенном полотенцем участнике СВО

В Челябинске суд приговорил женщину, задушившую участника СВО полотенцем

Ленинский райсуд Челябинска приговорил 39-летнюю местную жительницу к 7,5 года колонии общего режима за расправу над участником специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что ночью 23 октября 2025 года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с 28-летним приятелем и ударила его в живот ножом. Спустя месяц женщина во время нового конфликта повалила мужчину на пол, прижала всем телом и стала душить полотенцем.

После этого женщина попыталась скрыть преступление — вместе с сожителем она вынесла тело на лестничную площадку, а соседям сказала, что нашла мужчину без признаков жизни.

Известно, что фигурантка вела антисоциальный образ жизни, часто употребляла спиртное и не работала. По данным Ura.ru, потерпевший был участником СВО.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил отшельника-экстрасенса к 11 годам колонии за попытку расправы над экс-возлюбленной.