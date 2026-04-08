19:37, 8 апреля 2026

Эмигрировавший комик-иноагент решил оформить ребенку российское гражданство

Комик Поперечный решил оформить будущему ребенку российское гражданство
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Эмигрировавший в США стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), которой скоро станет отцом, решил оформить ребенку российское гражданство. Об этом он заявил в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

По словам юмориста, его жена Полина Чистякова планирует рожать в США. «Естественно, мы понимаем, что это русский ребенок. Мы хотим сделать и российское гражданство. (...) Потому что самое классное, что можно подарить ребенку на данный момент на этом уровне — это выбор», — пояснил Поперечный.

Комик добавил, что гражданство также понадобится ребенку для поездок в Россию, поскольку там живут их родственники.

О том, что Поперечный и Чистякова станут родителями, сообщалось 7 апреля. Супруга Поперечного опубликовала ролик, в котором продемонстрировала положительный тест на беременность.

Поперечный и Чистякова рассказали о переезде в США в январе 2023 года. Они выбрали Лос-Анджелес, поскольку там жили многие их знакомые и друзья.

    Последние новости

    «Это беспрецедентная катастрофа». Почему в Израиле пришли в ужас от сделки с Ираном и может ли начаться новый масштабный конфликт?

    Мощный пожар возле железной дороги в столице российского региона попал на видео

    Глава МИД Украины созвонился с коллегой из Азербайджана

    Александр Емельяненко пожаловался на сложности с поиском невесты

    В ЕК дали ответ на слова Вэнса с критикой брюссельских бюрократов

    Шаляпина разозлили полные женщины на электросамокатах

    В Госдуме придумали способ повысить доступность жилья

    Одну категорию московских водителей призвали пересесть на метро

    Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер назвали посмешищем из-за внешнего вида на фото папарацци

    Россияне посадили за руль детсадовца и поплатились

    Все новости
