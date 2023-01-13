Известный российский комик эмигрировал в США

Комик Данила Поперечный эмигрировал из России в США

Известный российский комик Данила Поперечный вместе с женой, блогершей и моделью Полиной Чистяковой эмигрировал из России в США. О переезде в Лос-Анджелес супруга юмориста рассказала в своем Telegram-канале.

«Мы улетели жить в Лос-Анджелес, далековато очень, волнительно до сих пор», — сказала блогерша. Она объяснила выбор города тем, что там у них с Поперечным живет много знакомых и друзей. «Сюда приехала моя близкая подруга с мужем, у Дани очень близкие друзья здесь, и мои тоже уже», — пояснила Чистякова. Блогерша также добавила, сейчас перелет из США в Россию занимает 1,5 суток.

В марте 2022 года Поперечный временно покидал Россию. Тогда он заверил, что в скором времени вернется. В апреле он сообщил, что уже находится дома. Блогер также заявлял, что не планирует уезжать из страны.

Поперечный и Чистякова поженились в сентябре 2022 года. Чистякова опубликовала серию фотографий, снятых во время церемонии бракосочетания. «Заключили выгодную сделку. Очень рады», — написала модель. Другие подробности торжества не раскрывались.