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Комик Поперечный объявил о возвращении в Россию

Блогер и комик Данила Поперечный сообщил, что вернулся в Россию
Данила Поперечный

Данила Поперечный. Кадр: Данила Поперечный / YouTube

Популярный блогер и стендап-комик Данила Поперечный сообщил, что вернулся в Россию. Об этом он объявил в ролике, опубликованном на его YouTube-канале в минувшую среду, 27 апреля.

«Я уже больше месяца назад вернулся в Россию. Нигде об этом официально не говорил», — сказал Поперечный.

Блогер добавил, что не планирует эмигрировать из России.

Об отъезде Поперечного из России стало известно 14 марта. В ролике для YouTube блогер рассказал, что покинул страну, потому что боится за свою жизнь. При этом он уточнил, что в скором времени вернется на родину.

Ранее сообщалось об отъезде за границу блогера, историка и публициста Евгения Понасенкова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). В своем Telegram-канале он заявил, что находится в Италии и добавил, что скоро вернется в Россию.

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Олег Давыдов
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