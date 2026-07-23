Медведь напал на женщину на горной тропе

На Аляске бурый медведь ранил женщину в горах

На Аляске женщина стала жертвой медведя во время похода в горы. Об этом сообщает People.

Женщина столкнулась с хищником, когда шла по тропе вместе с мужчиной и тремя собаками. Бурый медведь вышел из зарослей ольхи, напал на нее и сбежал. Раненую женщину доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

В день нападения в горах стояла ненастная погода, был сильный ветер. Департамент рыболовства и охоты Аляски (ADFG) предполагает, что люди и собаки застали медведя врасплох: он просто не услышал их приближение и стал себя защищать.

В ADFG также отметили, что рядом с местом встречи хищника лежала туша лося. Вполне возможно, что медведь оберегал добычу.

Ранее сообщалось, что в Канаде медведь растерзал пожилых супругов. Он напал на них, когда они рыбачили на берегу водохранилища.