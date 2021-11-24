Украинцы предпочли Разумкова Зеленскому

Большинство украинцев проголосовали бы во втором туре президентских выборов за бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а не за действующего главу государства Владимира Зеленского. Таковы результаты соцопроса Центра имени Разумкова.

Как сообщает Telegram-канал «Политика Страны», впервые за время президентства Зеленского опрос показал его поражение от другого политика во втором туре выборов.

Согласно результатам исследования, если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский. Его поддержали бы 17 процентов всех опрошенных, или 25 процентов тех, кто определился с выбором.

На втором месте идет экс-президент Петр Порошенко. За него проголосовали бы 11 процентов респондентов, или 17,5 процента определившихся с выбором. На третьем месте — сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Если бы Зеленский вышел во второй тур с Порошенко или Бойко, он бы выиграл у обоих.

Однако если бы во втором туре оказались Зеленский и Разумков, то за действующего президента проголосовали бы 23,3 процента опрошенных, за бывшего спикера парламента — 25,1 процента. Среди тех, кто пойдет на участки и определился с выбором, Зеленского поддержали бы 49,6 процента, Разумкова — 50,4 процента.

Разумков был уволен с поста спикера Верховной Рады 7 октября. За несколько месяцев до этого СМИ сообщали, что у него испортились отношения с Зеленским, который видел в нем конкурента.