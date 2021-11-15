Бывший спикер Рады отказался считать себя лохом из-за поддержки Зеленского

Бывший спикер Верховной Рады Разумков ответил на вопрос о поддержке Зеленского в 2019 году

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался считать себя лохом из-за поддержки Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина 24», запись доступна на YouTube.

Ведущая показала Разумкову фрагмент интервью врача Евгения Комаровского журналисту Дмитрию Гордону, в котором медик назвал дурной ошибкой решение поддержать Зеленского на выборах. По его словам, 73 процента избирателей «лоханулись». «Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым», — сказал он.

На вопрос, считает ли он также себя лохом, Разумков ответил: «Перефразируя классика, мне 38 — я не лох».

В октябре 2019 года Зеленский приехал в Донбасс, где должно было состояться разведение войск. У него случился спор с военнослужащими, во время которого он сказал: «Я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох. Я пришел и сказал — оружие убери».

Дмитрий Разумков был уволен с поста спикера Верховной Рады 7 октября 2021 года. За несколько месяцев до этого СМИ сообщали, что у главы парламента испортились отношения с Зеленским: президент видел в спикере конкурента, а Разумков ждал момента для ухода в оппозицию.