Спикера Верховной Рады отправили в отставку

Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова, передает «Страна.ua».

За отставку проголосовали 284 депутата, из них 215 — из фракции правящей партии «Слуга народа».

Разумков после голосования заявил журналистам, что на пенсию не собирается и будет двигаться вперед.

Разумков, выступая перед голосованием, заявил, что Украине грозит потеря парламентаризма. «Мы, когда шли к власти, говорили, что мы должны стать политиками, но остаться людьми. Давайте выполним хотя бы это обещание», — призвал он коллег.

5 октября Разумкова на два дня отстранили от ведения заседаний. Поводом было названо нарушение регламента. В «Слуге народа» заявили, что глава Верховной Рады пренебрег правом депутатских фракций вносить предложения в повестку дня.

В мае украинские СМИ сообщали, что у Разумкова испортились отношения с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства видит в спикере конкурента на предстоящих выборах, а Разумков ждет момента, чтобы уйти в оппозицию.