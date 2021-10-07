Глава Верховной Рады назвал владение офшорами принципом украинской власти

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, которому грозит отставка 7 октября, назвал владение офшорами принципом украинской власти. Об этом сообщает «Страна.ua».

Выступая в парламенте перед голосованием депутатов о его отставке, Разумков сказал, что президент Владимир Зеленский шел на выборы, заявляя о красивых принципах, «в которые поверили все».

«Но принцип демократии, с которым мы шли, стал принципом власти большинства. Принцип, что офшоры для власти — позор, стал принципом, что у каждого они есть», — сказал спикер.

Разумков полагает, что дело идет к утрате парламентаризма в стране. Он отметил, что «подниматься и идти против системы» всегда тяжело. «Мы когда шли к власти, говорили, что мы должны стать политиками, но остаться людьми. Давайте выполним хотя бы это обещание», — призвал он коллег.

3 октября международный консорциум журналистов ICIJ опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers) об офшорных сделках более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Выяснилось, что в расследовании есть информация об офшорных операциях Зеленского и олигарха Игоря Коломойского на 40 миллионов долларов.