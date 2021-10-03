Обнародовано «досье Пандоры» о связи мировых лидеров с офшорными схемами

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. Текст появился на сайте издания The Guardian.

В текст отмечается, что раскрыты офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Журналисты называют произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных.

Материалы по теме Интернет-чума XXI века. «Яндекс» пережил крупнейшую кибератаку в истории. Что за ней стоит и почему россияне в опасности? «Русские хакеры» действительно существуют. Откуда они появились, как стали звездами и почему их боится Запад?

В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран. Они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов, полученных из-за утечки.

Как сообщалось ранее, в числе мировых лидеров, попавших в досье, оказался президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов, он передал часть своих акций в офшорной компании близкому другу, который на данный момент работает его советником.

До этого крупнейшим случаем утечки конфиденциальных документов был «Панамский архив», опубликованный в 2016-м. В нем упоминалось множество бизнесменов и политиков из разных стран. Все они имели либо компании, зарегистрированные в Панаме, либо счета в местных банках. Государство Карибского бассейна считается офшорной юрисдикцией, и данные о владельцах местного бизнеса обычно хорошо защищены, что привлекает состоятельных людей. Утечка стала возможной благодаря сливу данных из местной регистрационной компании Mossack Fonseca. Расследование стало поводом для громких отставок и уголовных дел.