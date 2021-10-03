Зеленский передал другу часть своих акций в офшорной компании

Президент Украины Владимир Зеленский передал часть своих акций в офшорной компании близкому другу, который на данный момент работает его советником. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на «досье Пандоры».

Отмечается, что речь идет о передаче 25 процентов акций. По информации издания, украинский государственный лидер передал акции в ходе избирательной кампании 2019 года. The Guardian обращает внимание, что политик обещал освободить экономику страны от пагубного влияния коррупции и олигархов.

Ранее стало известно, что Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» о предположительной причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. По информации The Guardian, в докладе упоминаются более ста миллиардеров, 30 государственных лидеров и более 300 чиновников разного уровня.