Зеленского и Коломойского заподозрили в офшорных операциях

«Следствие.инфо»: в «досье Пандоры» есть сведения об операциях Зеленского и Коломойского

В расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers) есть информация об офшорных операциях президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского на 40 миллионов долларов. Об этом сообщает «Следствие.инфо» в своем фильме «Офшор-95», основанном на материалах «досье».

Документы в расследовании «частично подтвердили» схему перевода средств от структур Коломойского в офшорные фирмы Зеленского и его соратников, говорится в фильме.

«Когда-то частный банк Коломойского сейчас государственный и судится с экс-собственниками за отмытые средства. Американские правоохранительных считают, что Коломойский приобрел недвижимость в США за средства Приватбанка, но грязные деньги, которые прошли через офшоры, могли попасть к ключевым лицам из "95 квартала"», — отметили журналисты.

Также издание сообщило, что удалось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить деньги. Опубликованные документы подтверждают, что в 2012 году участники студии «Квартал 95», основанной Зеленским, «зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре». Кроме того, эти же офшорные компании подозреваются в «отмывании миллиардов из Приватбанка», подчеркнули авторы материала.

Ранее The Guardian со ссылкой на «досье Пандоры» сообщила, что Зеленский передал часть своих акций в офшорной компании близкому другу, который на данный момент работает его советником. Речь идет о передаче 25 процентов акций.

3 октября журналисты ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Они назвали произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран.