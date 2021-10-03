Зеленскому предрекли импичмент из-за крупнейшей утечки офшорных данных

Из-за утечки данных, которые были опубликованы Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в «досье Пандоры» (Pandora papers), может быть поднят вопрос импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

По словам политолога, информация из расследования о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам может быть использована оппонентами Зеленского для его ухода или значительного ослабления.

«Вопрос импичмента может быть поднят, но это не так просто — объявить ему импичмент. Все-таки он пока контролирует парламентское большинство, хотя им очень многие недовольны, и в парламентском большинстве тоже», — объяснил Силаев. Кроме того, он отметил, что, вероятно, эти данные станут способом давить на Зеленского, добиваясь от него нужных решений.

Также политолог заявил, что эта утечка — способ поссорить Зеленского с американским руководством и Западом, для которых тема борьбы с коррупцией очень важна. «Исход для него будет зависеть не от того, какая информация опубликована, а от того, смогут ли его враги на Украине, используя ее как таран, добиться его ухода или добиться его значительного ослабления», — предрек специалист.

Ранее The Guardian со ссылкой на «досье Пандоры» сообщил, что Зеленский передал часть своих акций в офшорной компании близкому другу, который на данный момент работает его советником. Речь идет о передаче 25 процентов акций.