В «досье Пандоры» появятся новые «громкие» имена

В «досье Пандоры» (Pandora papers) — масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам — могут появиться новые «громкие» имена. Об этом в воскресенье, 3 октября, заявил РИА Новости представитель ICIJ, базирующегося в Вашингтоне.

Появление в расследовании новых имен, в том числе мировых лидеров и высокопоставленных чиновников, не исключено в ближайшие дни. Всего журналисты изучают 12 миллионов документов, попавших в их распоряжение.

«Мы намерены продолжать публиковать документы. Мы намерены делать это в последующие дни, месяцы и, возможно, годы», — сказал представитель, добавив, что все зависит от того, что обнаружат журналисты. По его словам, на то, чтобы обнаружить уже имеющихся в списке 35 глав государств, ушло два года.

Ранее сообщалось, что расследователи ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Журналисты называют произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран. Они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов, полученных из-за утечки.

