Правительство Пакистана отреагировало на «досье Пандоры»

Правительство Пакистана отреагировало на сведения, опубликованные в «досье Пандоры» — масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал провести расследование и принять соответствующие меры.

В материале журналистов есть сведения о том, что члены близкого окружения премьер-министра владеют офшорными компаниями. В документах, в частности, фигурируют министр финансов Шаукат Фаяз Ахмед Тарин и его семья, а также сын бывшего советника Хана по финансам и получению доходов.

Ранее сообщалось, что расследователи раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Журналисты называют произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных.

В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран. Они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов, полученных из-за утечки.