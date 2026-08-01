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12:47, 1 августа 2026 (обновлено: 13:03, 1 августа 2026)Россия

Десятки людей утонули в Петербурге и Ленобласти

35 человек утонули в Петербурге и Ленобласти с начала купального сезона
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Десятки людей утонули в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала купального сезона. Об этом со ссылкой на главное управление (ГУ) МЧС по Петербургу и ГУ МЧС по области сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации ГУ МЧС по Петербургу, жертвами водной стихии стали 14 человек, в том числе трое детей. Уточняется, что трагические случаи произошли в Финском заливе, Большой Неве, реках Монастырке, Пряжке и Охте, а также в карьерах и озерах. Так, один мужчина не пережил прыжок с Бердова моста в Адмиралтейском районе, а в пруду Южно-Приморского парка за это лето утонули еще два человека.

Что касается Ленобласти, там число погибших составляет 21 человек, включая одного ребенка. В пресс-службе регионального ведомства отметили, что в этом сезоне стало больше трагедий, связанных с катанием на сапбордах. Например, в Финском заливе в Ломоносовском районе вода унесла жизни двух подруг, которые попали в непогоду во время прогулки на сапбордах без спасательных жилетов.

В МЧС заявили, что основной причиной трагедий является купание в запрещенных местах с необследованным дном, где нет спасателей. Дети, добавили они, тонут из-за недосмотра со стороны родителей. При этом официально разрешенных мест для купания в Петербурге и Ленинградской области на данный момент по-прежнему немного.

Накануне стало известно, что заслуженный преподаватель МГУ Владимир Кржевов утонул. Тело нашли на озере Селигер.

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