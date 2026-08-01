В Минэнерго Казахстана назвали объем принимаемой нефти в сутки

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжает принимать нефть по 100 тысяч тонн в сутки. Об этом сообщили в Минэнерго Казахстана.
В ведомстве отметили, что полная остановка работы КТК не рассматривается. Также уточняется, что дальнейшее наращивание объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале.
«Министерство энергетики находится в постоянном взаимодействии с КТК и грузоотправителями. Текущая ситуация находится на контроле», — заявили в ведомстве.
Ранее стало известно, что Казахстан ведет переговоры с Россией о переработке российской нефти на своих заводах.