В Минэнерго Казахстана назвали объем принимаемой нефти в сутки

Минэнерго Казахстана: КТК принимает нефть по 100 тысяч тонн в сутки

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжает принимать нефть по 100 тысяч тонн в сутки. Об этом сообщили в Минэнерго Казахстана.

В ведомстве отметили, что полная остановка работы КТК не рассматривается. Также уточняется, что дальнейшее наращивание объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале.

«Министерство энергетики находится в постоянном взаимодействии с КТК и грузоотправителями. Текущая ситуация находится на контроле», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Казахстан ведет переговоры с Россией о переработке российской нефти на своих заводах.