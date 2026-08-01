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12:41, 1 августа 2026 (обновлено: 12:59, 1 августа 2026)Экономика

В Минэнерго Казахстана назвали объем принимаемой нефти в сутки

Минэнерго Казахстана: КТК принимает нефть по 100 тысяч тонн в сутки
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжает принимать нефть по 100 тысяч тонн в сутки. Об этом сообщили в Минэнерго Казахстана.

В ведомстве отметили, что полная остановка работы КТК не рассматривается. Также уточняется, что дальнейшее наращивание объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале.

«Министерство энергетики находится в постоянном взаимодействии с КТК и грузоотправителями. Текущая ситуация находится на контроле», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Казахстан ведет переговоры с Россией о переработке российской нефти на своих заводах.

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