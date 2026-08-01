Хакеры взломали базы данных правоохранителей и силовых ведомств Испании и стран НАТО

Хакеры передали российской разведке базы данных правоохранителей и силовых ведомств Испании и стран НАТО. Об этом РИА Новости сообщили пророссийские хакеры PalachPro, APTDesi и NoName057.

Всего удалось раскрыть личности более четырех сотен сотрудников испанской и украинской разведок.

«Мы обнаружили данные испанских шпионов, сотрудничающих с НАТО, СБУ, ЦРУ и MI6. Также мы обнародуем личные данные сотен испанских военных, работающих непосредственно со структурами НАТО в Украине и с СБУ», — пояснил PalachPro.

В частности, хакеры получили информацию о Хесусе Барбо Ласале, который служит в испанских сухопутных силах и занимается подготовкой украинских военных на базе в Сарагосе, а также об агенте Давиде Юберо Морено. Помимо этого, хакеры получили информацию об агенте НАТО и СБУ Антонио Суарезе Вареле, имеющем связи с украинскими неонацистскими кругами, и о сотруднике украинской и британской разведок в Испании Хорсе Гомесе Пенье с позывным Юрий.

Все эти данные передали сотрудникам российской разведки для помощи против стран Запада на территории Украины.

Ранее PalachPro рассказал подробности взлома 50 тысяч камер видеонаблюдения в странах Евросоюза и на Украине. «Уличные камеры, частные видеосистемы и так далее — данные с них собираются, очищаются. Я могу в реальном времени отслеживать любую машину — где она находилась, когда, где двигалась, а где подолгу стояла», — сообщил хакер.