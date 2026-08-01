Москвичам рассказали о теплой погоде

Синоптик Ильин: Теплая погода в Москве продержится всю первую половину недели

В Москве ожидается погода без существенных осадков. Об этом в разговоре с RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, в воскресенье, 2 августа, на западе и северо-западе Москвы будет кратковременный дождь и, возможно, гроза. Холодный фронт подойдет к столице уже поздним вечером. В целом на выходных температура будет подниматься до плюс 28-31 градуса. Ночью в центре ожидается температура плюс 18-20 градусов, по области — плюс 16-18 градусов.

«В воскресенье вечером пройдет холодный атмосферный фронт и температура снизится. Но все равно сохранится теплая погода», — пообещал синоптик. При этом практически всю первую половину рабочей недели будет держаться температура плюс 23-28 градусов.

«Погода будет без существенных осадков. Лишь местами в понедельник и среду возможны кратковременные дожди», — подытожил Александр Ильин.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на выходных в Москве сохранится температура воздуха до плюс 28 градусов. Она отметила, что в субботу, 1 августа, осадков в столице не будет.