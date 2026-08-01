Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:02, 1 августа 2026 (обновлено: 13:14, 1 августа 2026)Экономика

Москвичам рассказали о теплой погоде

Синоптик Ильин: Теплая погода в Москве продержится всю первую половину недели
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Арина Антонова / РИА Новости

В Москве ожидается погода без существенных осадков. Об этом в разговоре с RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, в воскресенье, 2 августа, на западе и северо-западе Москвы будет кратковременный дождь и, возможно, гроза. Холодный фронт подойдет к столице уже поздним вечером. В целом на выходных температура будет подниматься до плюс 28-31 градуса. Ночью в центре ожидается температура плюс 18-20 градусов, по области — плюс 16-18 градусов.

«В воскресенье вечером пройдет холодный атмосферный фронт и температура снизится. Но все равно сохранится теплая погода», — пообещал синоптик. При этом практически всю первую половину рабочей недели будет держаться температура плюс 23-28 градусов.

«Погода будет без существенных осадков. Лишь местами в понедельник и среду возможны кратковременные дожди», — подытожил Александр Ильин.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на выходных в Москве сохранится температура воздуха до плюс 28 градусов. Она отметила, что в субботу, 1 августа, осадков в столице не будет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Только одну ракету удалось сбить». ВС России ночью ударили по Киеву. Зеленский обвинил в массированной атаке Запад
    Раскрыто число сбитых за сутки беспилотников и авиабомб ВСУ в зоне СВО
    Психолог объяснил россиянам значение автомобилей в снах
    ВСУ начали переброску в Херсон беспилотных войск
    В МИД резко высказались об ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Запорожской области
    Армия России взяла под контроль Любицкое в Запорожской области
    Бойцы расчета мобильной огневой группы рассказали о полуторачасовом сне
    Детская лудомания стала активнее распространяться в России
    Мошенники украли 30 миллионов рублей у супругов-пенсионеров
    Названо число проникших в Испанию мигрантов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok