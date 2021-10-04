В «досье Пандоры» оказались данные об офшорах семьи президента Азербайджана

В масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers) оказались данные об офшорах семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева и его приближенных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По данным Центра, Алиевы и их приближенные с 2006 года владели 84 ранее неизвестными офшорами, зарегистрированными на Британских Виргинских островах. Так, сын Ильхама Алиева Гейдар приобрел первую офшорную компанию еще во время учебы в школе, а дочь президента Арзу стала обладательницей офшора в 19 лет. «По крайней мере восемь их компаний получили многомиллионные вливания денег из обширных систем отмывания денег и переводов, ранее обнаруженных OCCRP», — указывает центр.

Уточняется, что в последние годы некоторые из этих офшорных компаний были закрыты, а часть принадлежащей Алиевым собственности продана. The Guardian называет сумму в 400 миллионов фунтов стерлингов, в которую оценивается проданная британская недвижимость, причем одно из владений было продано в собственность британской короны. По состоянию на 2017 год Алиевы перевели около 191 миллиона долларов недвижимости в секретный фонд, созданный и контролирующийся тестем президента, отмечает Центр.

Ранее The Guardian со ссылкой на «досье Пандоры» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский передал часть своих акций в офшорной компании близкому другу, который на данный момент работает его советником. Речь идет о передаче 25 процентов акций.

В воскресенье, 3 октября, расследователи ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Журналисты называют произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран. Они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов, полученных из-за утечки.

Позже представитель ICIJ, базирующегося в Вашингтоне, заявил, что в «досье Пандоры» могут появиться новые «громкие» имена. Появление в расследовании новых имен, в том числе мировых лидеров и высокопоставленных чиновников, не исключено в ближайшие дни. Всего журналисты изучают 12 миллионов документов, попавших в их распоряжение.