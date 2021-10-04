Премьер Чехии отреагировал на обвинения из «досье Пандоры»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отреагировал на обвинения из масштабного расследования международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers) о покупке через офшоры замка во Франции за 22 миллиона долларов. Своей позицией на этот счет он поделился в Twitter-аккаунте.

Бабиш отверг данные о покупке поместья, заявив, что «никогда не сделал ничего противозаконного или плохого». Он назвал публикацию попыткой повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Чехии и очернить его. «Не существует никакого дела, которое на меня могли бы вытащить за то время, что я в политике», — написал премьер.

Ранее The Guardian со ссылкой на «досье Пандоры» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский передал часть своих акций в офшорной компании близкому другу, который на данный момент работает его советником. Речь идет о передаче 25 процентов акций.

В воскресенье, 3 октября, расследователи ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Журналисты называют произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран. Они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов, полученных из-за утечки.

Позже представитель ICIJ, базирующегося в Вашингтоне, заявил, что в «досье Пандоры» могут появиться новые «громкие» имена. Появление в расследовании новых имен, в том числе мировых лидеров и высокопоставленных чиновников, не исключено в ближайшие дни. Всего журналисты изучают 12 миллионов документов, попавших в их распоряжение.