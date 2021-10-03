Офшорные компании отреагировали на «досье Пандоры»

Упомянутые в масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers) офшорные сервисные компании Alcogal и Asiaciti Trust заявили, что работают легально и по закону. Об этом пишет The Guardian.

Как заявили в Alcogal, созданной бывшим послом Панамы в США, компания« следует законам, установленным там, где она работает», и, согласно своей политике, всегда сотрудничала с компетентными органами. «Alcogal отказывается и при необходимости прекращает действовать в интересах клиентов, подозреваемых в причастности к отмыванию денег, финансированию терроризма или другой незаконной деятельности», — публикует газета заявление.

В свою очередь, базирующаяся в Сингапуре офшорная фирма Asiaciti Trust также сообщила, что следует всем законам и постановлениям соответствующих органов в той юрисдикции, в которой работает. Еще одна компания — Fidelity — сообщила, что не может раскрывать какую-либо конфиденциальную информацию о связанных с ней компаниях, в том числе их владельцах.

В воскресенье, 3 октября, расследователи ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Журналисты называют произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран. Они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов, полученных из-за утечки.

Позже представитель ICIJ, базирующегося в Вашингтоне, заявил, что в «досье Пандоры» могут появиться новые «громкие» имена. Появление в расследовании новых имен, в том числе мировых лидеров и высокопоставленных чиновников, не исключено в ближайшие дни. Всего журналисты изучают 12 миллионов документов, попавших в их распоряжение.