Шакира и Клаудия Шиффер оказались связаны с офшорными активами

Певица Шакира и супермодель Клаудия Шиффер оказались связаны с офшорными активами. Об этом сообщается в «досье Пандоры», опубликованном на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

По информации издания CBC, в 2019 году Шакира предстала перед судом за неуплату налогов в Испании. При этом, по данным доклада ICIJ, в то время, как правонарушения исполнительницы расследовала испанская полиция, она регистрировала новые офшорные компании на британских Виргинских островах.

Ранее журналистский консорциум назвал США крупнейшим налоговым убежищем в мире. Согласно досье, в американском штате Южная Дакота размещены миллиарды долларов состояний лиц, которых ранее обвиняли в финансовых преступлениях.

3 октября ICIJ опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers) о возможной причастности мировых лидеров и публичных лиц к офшорным схемам. Доклад раскрыл офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран.