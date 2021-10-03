Назван один из крупнейших офшорных центров мира

Американский штат Южная Дакота стал одним из крупнейших офшорных центров, куда в последние годы стекались десятки миллионов долларов из «традиционных» офшорных инвестиций на Багамских и Каймановых островах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Miami Herald, которая приводит опубликованные Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) данные об офшорных счетах ряда мировых политиков и знаменитостей под названием Pandora Papers.

Отдельно издание выделяет американскую компанию Baker McKenzie («Бейкер Маккензи») — одну из крупнейших юридических фирм США, которая, по данным журналистов, играет ведущую роль в поддержке компаний, желающих открыть офшорные счета в США. Всего «досье Пандоры» приводит 30 таких организаций.

Сообщается, что услугами подобных компаний, позволяющих работать в офшорных юрисдикциях в США, пользовались как американские миллиардеры, так и иностранцы.

3 октября ICIJ опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. Доклад раскрыл офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран. США названо крупнейшим налоговым убежищем в мире