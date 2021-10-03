МИД России отреагировал на публикацию «досье Пандоры»

Захарова напомнила о планах США по борьбе с коррупцией после публикации «досье Пандоры»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сведения, опубликованные в «досье Пандоры» — масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. Дипломат прокомментировала публикацию доклада в своем Telegram-канале.

Представитель МИД заявила, что Соединенные Штаты планировали сделать борьбу с коррупцией одной из основных задач национальной безопасности. Однако, по сведениям газеты The Guardian, на данный момент США является «крупнейшим налоговым убежищем».

«4 июня 2021 года президент США Джо Байден заявил об издании меморандума по исследованию национальной безопасности по борьбе с коррупцией, чтобы сделать борьбу с коррупцией одним из основных интересов национальной безопасности США», — напомнила Захарова.

3 октября ICIJ опубликовал доклад, в котором были раскрыты офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Журналисты называют произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран. Они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов, полученных из-за утечки.