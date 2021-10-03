Захарова призвала Лондон отреагировать на сообщения о финансировании иноагентов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Великобританию отреагировать на сообщения о финансировании иноагентов в России после появления в открытом доступе «Общего плана работы посольства Великобритании в России в 2019-2020 гг». Она написала об этом в своем Telegram-канале.

В обнародованном докладе утверждается, что посольству Британии в России были выделены средства на поддержку в 2020-2023 годах изданий и НКО, ряд из которых был признан иностранными агентами. По словам представителя, в новых документах есть конкретная информация: «имена, пароли, явки, гонорары для неподкупно независимых».

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«Иностранные агенты? Ну что вы, они же дети, независимые журналисты и активисты. Очень ждем реакции Лондона. Пора. Среди упомянутых целей проектов — стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообщества, развитие сети независимых журналистов и блогеров, установление контактов с представителями нового поколения общественных и политических лидеров и приобщение их к британской культуре», — написала Захарова.

Она добавила, что среди получателей британского финансирования «на продвижение западных ценностей» общество «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), получившее 555 тысяч фунтов. Также финансирование получал кризисный центр «Надежда» в Грозном (243 тысячи фунтов), сеть ЛГБТ-центров (380 тысяч фунтов), портал «Медиазона» (внесен Минюстом в реестр иноагентов), (100 тысяч фунтов ежегодно) и другие.

Ранее 3 октября сообщалось, что в России вступил в силу закон, изменяющий правила деятельности НКО-иноагентов. НКО-иноагенты и их подразделения обязали ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах в Министерство юстиции. Также запрещается регистрировать филиалы таких некоммерческих организаций в жилых помещениях.

29 сентября стало известно, что проект «ОВД-Инфо», а также 22 человек, среди которых создатель «Медиазоны» Петр Верзилов и главный редактор издания Сергей Смирнов, включили в реестр иноагентов. До этого статус иноагента был присвоен изданиям «Важные истории», «Медуза», VTimes, «Проект» и «Радио Свобода».