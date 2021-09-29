Проект «ОВД-Инфо» и журналистов «Медиазоны» признали иноагентами

Проект «ОВД-Инфо» включили в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов. Кроме того, Минюст включил 22 человек в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в реестр иноагентов вошли авторы «Голоса» и «Медиазоны». В список также попал создатель «Медиазоны» Петр Верзилов, а также главный редактор издания Сергей Смирнов.

В Минюсте заявили, что реестр иноагентов был пополнен «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации».

28 сентября Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов проект «Важные иноагенты», созданный сотрудниками «Важных историй» (внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

В конце августа представители ряда СМИ написали открытое обращение к российским властям. В нем журналисты потребовали отменить закон об иноагентах и пересмотреть решения о закрытии изданий их коллег. Спустя почти месяц после их заявления спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не будут отменять закон об иностранных агентах. По словам сенатора, в будущем закон может быть только скорректирован.