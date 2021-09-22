В России отказались отменять закон об иноагентах

Матвиенко: закон об иноагентах не будет отменен

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти отказались отменять закон об иностранных агентах. По ее словам, законопроект в будущем может быть только скорректирован. Ее высказывание передает РИА Новости.

«Совфед по итогам выборной кампании проведет мониторинг правоприменительной практики (закона — прим. "Ленты.ру"), и если в чем-то двойное трактование или неправильное применение, и нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить», — заявила Матвиенко.

20 августа Минюст внес «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов. Кроме того, в список попали издание «Важные истории» и семеро журналистов. До этого статус иноагентов получили «Медуза», VTimes, «Проект», «Радио Свобода».

Спустя неделю несколько российских изданий написали открытое обращение к руководству страны с требованиями прекратить преследовать журналистов на основании закона об иностранных агентах и отказаться от практики включения в соответствующие реестры.

Вскоре на обращение отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она посчитала, что СМИ, подписавшие обращение, обратили внимание на практику признания изданий иноагентами только тогда, когда она коснулась их самих.