Захарова отреагировала на просьбу СМИ пересмотреть закон об иноагентах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на обращение нескольких российских СМИ к руководству страны, в которых издания попросили пересмотреть закон об иноагентах. Своим мнением о ситуации она поделилась в личном Telegram-канале.

По мнению Захаровой, названия СМИ, которые поставили свои подписи под обращением, «то и дело мелькают на страницах совсем других документов». В частности, дипломат вспомнила о так называемых «британских файлах», которые, по ее словам, содержали свидетельства целенаправленной работы официального Лондона с рядом изданий, в том числе с «Медузой» и «Дождем» ( внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

Официальный представитель МИД посчитала, что СМИ, подписавшие обращение, обратили внимание на практику признания изданий иноагентами только тогда, когда она коснулась их самих. «Когда от аналогичных мер за рубежом страдали и намного больше, кстати говоря, другие российские СМИ, сегодняшние подписанты снобистски этого не замечали. Мало того, многие даже злорадствовали: так им и надо, будут знать, как к ним в мире относятся», — написала Захарова.

«А чего же сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Что страшного-то случилось, когда читатели и зрители получили фактологическую справку об официальном закулисье фабрики по производству оптимистических новостей?» — заключила официальный представитель МИД.

Ранее обращение журналистов прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что в Кремле видели послание представителей СМИ про иностранных агентов, но власти страны не согласны с риторикой его авторов.

27 августа несколько российских изданий опубликовали открытое обращение к руководству страны с требованиями прекратить преследовать журналистов на основании закона об иностранных агентах и отказаться от практики включения в соответствующие реестры. Также они настояли на том, чтобы административные и уголовные дела против представителей СМИ были пересмотрены, а случаи их избиения — расследованы.

Авторы послания подчеркивают, что происходящее воспринимается журналистами как «кампания по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на отдельных журналистов, сведения из публикаций которых ведомства уже почти не стремятся опровергать».

20 августа Минюст внес «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов. Кроме того, в список попали издание «Важные истории» и семеро журналистов. До этого статус иноагентов получили «Медуза», VTimes, «Проект», «Радио Свобода».