В Кремле решили устранять «непонятные места» в законе о СМИ-иноагентах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал правовые лакуны (непонятные места — прим. «Ленты.ру») в законе о СМИ-иноагентах. Представитель Кремля заявил, что в случае выявления их будут устранять и прояснять. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы знаем, что были даны соответствующие разъяснения Минюстом (по закону о СМИ-иноагентах — прим. Ленты.ру). Мы знаем, что за дальнейшими разъяснениями туда будут обращаться руководители СМИ — они такое намерение уже декларировали», — сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что при возникновении необходимости решение вопроса о непонятных местах в законе о СМИ-иноагентах могут обсудить с президентом страны Владимиром Путиным.

Представитель Кремля также заявил, что считает подобную практику «нормальным, правильным рабочим процессом». Песков заключил, что если в ходе общения с Минюстом будут выявлены непонятные места, «их предстоит прояснять».

С февраля 2020 года в России вступил в силу закон, согласно которому иноагентами могут быть признаны и физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании. В прежней редакции в список могли включаться лишь иностранные юридические лица или иные иностранные структуры.