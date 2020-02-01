В России вступил в силу закон об иностранных агентах среди СМИ

В России вступил в силу закон, согласно которому иностранными агентами могут быть признаны средства массовой информации.

По новому закону иностранными агентами среди СМИ являются юридические лица, зарегистрированные за рубежом, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы, и финансируемые из иностранных источников. Под положения закона также подпадают иностранные структуры без образования юридического лица. Кроме того, иноагентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании.

В течение месяца со дня признания таковым СМИ-иноагенты обязаны будут учредить российское юрлицо. Издания, которым данный статус уже присвоен, должны были сделать это до 1 февраля.

Для нарушителей (больше двух раз в год) установленных законом процедур предусматриваются санкции. Физлицам грозит штраф в размере 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, а должностным лицам — 200 тысяч. Юридические лица могут оштрафовать на 5 миллионов рублей.

Как отмечал глава профильного комитета Госдумы по информполитике, ныне заместитель руководителя аппарата правительства Леонид Левин, признавать иностранными агентами будут не всех сотрудников СМИ, находящегося в этом статусе. Он уточнял, что закон может коснуться, к примеру, тех, кто «пишет какие-то материалы, связанные с общественно-политической ситуацией». В каждом конкретном случае решение по человеку будет принимать Минюст совместно с МИД России.

По данным Минюста, иноагентами в России признаны следующие иностранные СМИ: «Голос Америки», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», «Сибирь.Реалии», «Север.Реалии», «Фактограф» и телеканал «Настоящее время».

Европарламент призвал российские власти отменить новый закон. Евродепутаты отметили, что закон об иноагентах в СМИ противоречат Конституции России и международным обязательствам Москвы.

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