Европарламент призвал Россию отменить закон об иноагентах

Европейский парламент призвал Россию отменить закон об иностранных агентах. Об этом сообщает Deutshe Welle со ссылкой на принятую резолюцию.

Евродепутаты отметили, что закон об иноагентах и последние поправки к нему противоречат конституции России и международным обязательствам Москвы. «Таким образом Россия не выполняет свои обязательства как член Совета Европы», говорится в тексте документа. В Европарламенте считают, что этот закон используется в России как средство подавления и преследования организаций гражданского общества, сотрудничающих с международными донорами.

В ноябре Госдума приняла закон, который в числе прочего позволит наделять физических лиц статусом иностранного агента.

Закон действует в отношении физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. Кроме того, СМИ, признанные иностранными агентами, для работы в России обязаны учредить российское юрлицо в статусе иноагента.

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