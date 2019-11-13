Журналистам зарубежных СМИ пригрозили статусом иностранного агента в России

Сотрудники зарубежных СМИ, пишущие на общественно-политическую тематику, могут быть признаны иностранными агентами. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, передает РИА Новости.

Комитет рекомендовал принять законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ во втором чтении, передает ТАСС. По словам Левина, в законопроект поступило 10 поправок.

Теперь в нем указано, что Минюст будет вести реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Там же указывается, что физическое лицо или российское юридическое лицо может быть признано иностранным агентом, «если оно сотрудничает с иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента». Левин добавил, что закон не будет использоваться против блогеров и российских публицистов.

Депутат подчеркнул, что таким образом Москва отвечает на действия в отношении российских СМИ за рубежом. По его словам, законопроект — принятие зеркальных мер, которые уже существуют за рубежом, чтобы Россия имела возможность для «ответной реакции на подобного рода действия за границей».

В ноябре 2017 года в России был принят законопроект, приравнивавший СМИ к иностранному агенту в том случае, если оно получает финансирование из-за рубежа. В отношении СМИ-иноагентов начали действовать ограничения и обязанности, предусмотренные для работы некоммерческих организаций (НКО). Тогда поправки ввели в качестве ответа на требование властей США зарегистрировать RT America в качестве иностранного агента.

В действующем в настоящее время законодательстве иностранными СМИ — иноагентами могут быть признаны лишь иностранные юридические лица или иные иностранные структуры. Про физических лиц в законе не говорится.

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