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Зарубежные СМИ приравняли к иностранным агентам

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Депутаты Госдумы приняли в третьем, заключительном чтении законопроект, который приравнивает средство массовой информации к иностранному агенту в том случае, если оно получает финансирование из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС.

Под действие закона попадут те СМИ, которые зарегистрированы в другом государстве, а также структуры без российского юридического лица. В отношении СМИ-иноагентов будут действовать те ограничения и обязанности, предусмотренные для работы некоммерческих организаций (НКО).

Процедуру признания СМИ иностранными агентами будет контролировать Минюст. При этом, согласно документу, российские издания и телеканалы под действие закона не попадут.

Разработка поправок стала ответной мерой на требование американских властей зарегистрировать RT America в качестве иностранного агента.

9 ноября комитет по вооруженным силам сената США предложил запретить трансляцию части российского контента в американских телесетях. 13 ноября главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что RT America зарегистрировался в США в качестве иноагента.

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