Депутаты найдут способ защиты России от вмешательства американских СМИ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил нескольким комитетам нижней палаты парламента разработать комплекс мер по защите от вмешательства американских средств массовой информации во внутренние дела России. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 10 ноября.

«Наш закон об иностранных агентах не распространяется на СМИ. Закон США планируют распространить в отношении RT и агентства Sputnik. В этой связи было бы правильно нашим профильным комитетам выработать зеркальные предложения, которые позволили бы, с нашей стороны, сделать шаги, защищающие граждан нашей страны, нашу страну от неприкрытого вмешательства, которое сегодня развернули американские СМИ на территории России», — сказал Володин.

Материалы по теме Опасней, чем ИГ Почему Евросоюз боится российской пропаганды

По предложению Володина, координировать работу по разработке комплекса ответных мер будет вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Накануне комитет по вооруженным силам сената США предложил запретить трансляцию части российского контента в американских телесетях.

В тот же день Минюст России направил уведомление ряду американских СМИ о возможности включения их в список иноагентов. Как сообщил РИА Новости источник в правительственных кругах, это связано с вероятным приданием статуса иноагента в США изданиям RT и Sputnik.