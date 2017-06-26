Матвиенко рассказала Путину об усилении влияния США на внутренние дела России

Влияние иностранных государств на внутренние процессы в России усиливается, о чем свидетельствуют данные, поступающие из регионов. Об этом заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма беседы опубликована в понедельник, 26 июня, на сайте Кремля.

Спикер упомянула, что Совфед провел общественные слушания о недопущении вмешательства во внутренние дела страны. «Очень серьезные и обстоятельные были слушания. Выступили руководители и специальных служб, и правоохранительных органов с цифрами, с фактами, с примерами», — сказала Матвиенко.

Она также напомнила, что в Конгрессе США был создан специальный комитет по противодействию влиянию России. «Надуманному, придуманному [влиянию], по которому не существует ни фактов, ни свидетельств», — подчеркнула спикер.

В то же время в СФ поступает информация из субъектов Федерации, демонстрирующая, что влияние иностранных государств на внутренние процессы страны усиливается.

«Никто не запрещает работать некоммерческим организациям в стране. Но мы хотим понимать, куда расходуются такие большие финансовые вливания, которые идут в страну, на какие цели», — подчеркнула Матвиенко. По ее словам, сенаторы «знают точно»: эти средства направляются исключительно фондам, которые занимаются политической деятельностью.

При этом Матвиенко добавила, что «никто не собирается закручивать гайки» в работе НКО.

14 июня в верхней палате парламента была создана временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Москвы.

Ранее в июне представители российских министерств и ведомств обсудили на слушаниях в Совфеде, как противостоять иностранному влиянию. Генпрокурор Юрий Чайка заявил об активной деятельности неправительственных организаций, контролируемых Госдепартаментом. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил, что приоритетом Вашингтона является развязывание экономической войны с Россией, пишет РИА Новости.

В начале мая палата представителей американского Конгресса одобрила создание специального комитета по противодействию так называемому скрытому влиянию России.