Совфед создаст комиссию по борьбе с вмешательством в дела России

В Совете Федерации будет создана комиссия против вмешательства иностранных государств в дела России. Об этом сообщил глава комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев во вторник, 6 июня, передает ТАСС.

Сенатор рассказал, что 7 июня в Совфеде пройдут парламентские слушания, посвященные этой теме. «В проект рекомендаций по итогам слушаний мы закладываем идею создания такой комиссии, которая будет носить постоянный характер работы», — сообщил он.

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Иностранные государства, в том числе Соединенные Штаты и другие страны-члены НАТО, усиливают попытки повлиять на происходящие в России во время выборов, отметил Косачев.

«Нужно, чтобы появился постоянный орган, который будет мониторить деятельность, направленную против России», — сказал парламентарий. При этом он подчеркнул, что комиссия не будет заниматься «охотой на ведьм».

2 июня в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) российский президент Владимир Путин заявил, что западные страны позволяют себе «абсолютно бесцеремонное» вмешательство в политику нашей страны. «Они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют», — заявил глава государства.