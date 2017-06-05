МИД России ответил на обвинения во вмешательстве в дела Македонии

В МИД России ответили на обвинения во вмешательстве во внутренние дела Македонии, содержащиеся в статье, опубликованной OCCRP (Центр по исследованию оргпреступности и коррупции).

«Это не что иное, как очередная неуклюжая попытка переложить ответственность за развязывание глубокого кризиса македонского государства. Голословные обвинения в адрес Москвы в финансировании македонских СМИ с целью распространения дезинформации в российских интересах исходят от организации, главными спонсорами которой выступают государственные структуры США и фонд Джорджа Сороса», — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

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Как отмечается в документе, обвинения исходят от игроков, которые принимали непосредственное участие в режиссировании событий на македонской внутриполитической сцене.

«При этом, разумеется, OCCRP умалчивает о том, что на самом деле вызвало серьезное обострение ситуации: бесцеремонное давление Брюсселя и Вашингтона на легитимное руководство Македонии с целью продавить решения, не отвечающие национальным интересам этой страны», — подчеркивается в заявлении.

В российском МИД также подчеркнули, что наилучшим образом о внешнем вмешательстве говорит история с демонстрацией спикером парламента в своем официальном кабинете флага Албании, а российского или сербского никто не водружал.

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27 апреля в помещение парламента Македонии ворвались протестующие, в зале заседания началась потасовка. В результате драки получил травмы лидер социал-демократов Зоран Заев. Конфликт разразился после того, как социал-демократы и партии, выражающие интересы этнических албанцев, проголосовали за избрание албанца Талата Хафери спикером парламента. Это решение вызвало возмущение националистов.

Хафери стал первым этническим албанцем на посту спикера парламента Македонии после того, как эта балканская страна получила независимость от Югославии в 1991 году.