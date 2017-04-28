Опубликовано видео массовой драки в македонском парламенте

В столкновениях в парламенте Македонии пострадали около 100 человек. Видео произошедшего публикует Tassphoto/Reuters.

Как сообщает BFMTV, 66 участников беспорядков, 22 полицейских и трое депутатов были госпитализированы с различными травмами и ранениями в Центральную больницу столицы страны Скопье. Еще семь человек находятся в других медучреждениях. Как заявили в управлении полиции, сейчас обстановка в городе спокойная.

Толпа демонстрантов ворвалась в здание парламента вечером 27 апреля, протестуя против избрания спикером этнического албанца Талата Джафери.