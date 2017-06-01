Путин сравнил хакеров со свободными художниками

Вмешательство хакеров в принципе не может повлиять на результаты выборов в какой-либо стране. Такое мнение высказал российский президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств, которая проходит в рамках ПМЭФ в четверг, 1 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

Отвечая на вопрос немецкого журналиста о том, могут ли кибератаки оказать влияние на предстоящие парламентские выборы в ФРГ, Путин отметил, что желающие вмешаться в электоральные процессы «могут откуда угодно вылезти, из любой страны».

«Хакеры — это же люди свободные, как художники: настроение хорошее, встали с утра и рисуют. Так и хакеры, если проснулись и прочитали что что-то происходит в межгосударственных отношениях и если настроены патриотично, то начинают вносить свою лепту», — отметил глава государства.

Вместе с тем он в очередной раз отверг все обвинения о причастности Москвы к хакерским атакам во время выборов.

«Мы на государственном уровне не занимаемся этим и не собираемся заниматься, — подчеркнул Путин. — Наоборот, мы всячески стараемся бороться внутри страны».

В интервью французской газете Le Figaro, которое было опубликовано 30 мая, Путин призвал европейцев отказаться от мифов о наличии какой-либо угрозы со стороны России.

В ноябре прошлого года глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что существует высокий уровень киберугрозы со стороны России во время избирательной кампании. Он утверждал, что у его ведомства есть свидетельства о попытках Москвы создать в ФРГ «политическую неопределенность».