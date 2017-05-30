Путин посоветовал европейцам отказаться от мифов о российской угрозе

Президент Владимир Путин призвал европейские страны отказаться от ошибочных представлений о наличии угрозы со стороны России. Соответствующее заявление он сделал в интервью французской газете Le Figaro, передает «Интерфакс» во вторник, 30 мая.

«Не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифические российские угрозы, гибридные войны и так далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете, и на этой основе формулируете перспективу политики», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия может сотрудничать в том числе с НАТО по всем направлениям, в первую очередь — в сфере борьбы с международным террором.

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«В Европе взрывают, в Париже взрывают, в России взрывают, на Ближнем Востоке идет война. Вот о чем надо думать, — подчеркнул Путин. — А мы все рассуждаем о том, какие угрозы Россия создает».

Российский лидер дал интервью французской газете в ходе визита в Париж, который состоялся 29 мая. Путин, в частности, впервые провел переговоры с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говоря об отношениях Москвы и Парижа, он призвал не забывать, что фундаментальные интересы обеих стран «гораздо важнее политической конъюнктуры».

5 мая после взрыва в петербургском метро Путин заявил, что ситуация с международным терроризмом в мире не улучшается. Тогда он подчеркнул, что практически каждая страна СНГ является потенциальным объектов террористических атак.