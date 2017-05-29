Путин понадеялся на длительный визит Макрона в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона приехать в России с длительным визитом. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 29 мая.

Путин поблагодарил Макрона за приглашение в Париж. «Он (президент Франции — прим. «Ленты.ру») упомянул о том, что царь Петр находился во Франции несколько недель, но, как известно, все делается в дипломатическом мире на основе взаимности», — сказал российский лидер и пригласил коллегу посетить Москву.

При этом Владимир Путин выразил надежду, что Макрон сможет провести в российской столице несколько недель.

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Глава государства подчеркнул, что его поездка в Париж приурочена к 300-летию визита Петра I во Францию, который был важной вехой в развитии отношений между странами. Отвечая на вопрос о том, можно ли отметить что-то позитивное в отношениях между Москвой и Парижем, Путин отметил: «Вот, 300-летие поездки отмечаем. Было бы желание что-нибудь отметить, а если желание есть, мы всегда найдем — что» (цитата по ТАСС).

Российский лидер также заявил, что фундаментальные интересы обеих стран «гораздо важнее политической конъюнктуры». Он подчеркнул, что ни одна французская компания не покинула российский рынок, несмотря на санкции. Путин также выразил уверенность, что стороны готовы совместно искать решения по ситуации в Сирии и на Украине.

