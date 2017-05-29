К Версалю пришел казак с портретом Путина под косовороткой

К Версальскому дворцу, где проходят переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, пришел мужчина в казачьей косоворотке и сапогах. Об этом на своей странице в Twitter рассказал корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в понедельник, 29 мая.

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«Казаки до сих пор в Париже: Путина в Версале встречают поклонники», — написал он.

Под красную косоворотку мужчина надел футболку с портретом Владимира Путина на фоне российского триколора.

Путин прибыл в Париж ранее в понедельник. Кремль анонсировал, что лидеры двух стран посетят выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию. Темой их неформальных переговоров должны были стать как международные проблемы, в том числе ситуация на Украине и в Сирии, так и двустороннее сотрудничество.