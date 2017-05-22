В Совфеде прокомментировали предстоящую встречу Путина с Макроном

Москве необходимо понять внешнеполитический курс, который собирается проводить Париж с учетом роли Франции на международной арене. Такое мнение высказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру». Так сенатор прокомментировал предстоящую встречу президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

По словам Климова, в ходе предвыборной кампании Макрон не назвал конкретные пункты своей политической программы по внутренней и внешней политике. «Мы не очень понимаем, что он на самом деле имел в виду. Для многих это загадка», — пояснил он, добавив, что предстоящее общение лидеров двух стран — хорошая возможность для начала диалога.

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Политик также напомнил, что Франция входит в «нормандскую четверку» и выступает гарантом соблюдения минских договоренностей, «являющихся единственно возможным способом урегулирования конфликта» в Донбассе. «Ранее в этом формате Путин вел переговоры с [Франсуа] Олландом. И, естественно, поскольку минские соглашения являются единственно возможным способом урегулирования конфликта около нашей государственной границы, нам небезынтересно знать позицию господина Макрона», — подытожил Климов.

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля подтвердила, что российский президент встретится с Макроном 29 мая. Главы государств обсудят дальнейшие перспективы развития двусторонних отношений.

7 мая во Франции прошел второй тур президентских выборов. Лидер движения «Вперед!» Макрон получил 66,1 процента голосов, а его соперница, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 33,9 процента.